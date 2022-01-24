ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna’yı terk edin!

"ŞU ANDA BURADAN BİR TAHLİYE PLANIMIZ YOK"

Psaki, ABD basınında, "Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği" iddialarına ilişkin "Bir işgal durumunda, oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Psaki, NATO'nun Akdeniz'de "Neptune Strike 2022" adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, Ukrayna-Rusya krizinden çok daha önce yapıldığını kaydetti.

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