ABD ve Avrupa’da işten çıkarmalar hızlandı

Yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık, uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor. Başta ABD olmak üzere teknoloji şirketleri işten çıkarmaları hızlandırdı. ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azalttığını ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.788 teknoloji şirketi bu yıl 120 bin 699 çalışanının işine son verdi. ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarılanların sayısı 67 bini aştı. Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Twitter ve Meta da çalışan sayılarını azaltıyor. Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildi.