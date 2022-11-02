ABD ve Çin arasında TikTok savaşı! İç güvenlik tehdidiyle harekete geçtiler

Dünya üzerinde son yılların en çok kullanılan uygulamalarından biri olan, aktif olarak 1 milyar kullanıcısı bulunan TikTok uygulaması, ABD'nin gündeminde. Uzun süredir hakkında oldukça dikkat çeken uyarıların ve raporların yayınlandığı sosyal medya platformu, ABD ve Çin'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.
Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, sık sık yanlış bilgi, veri gizliliği ihlalleri ve çocuk istismarı endişeleri nedeniyle büyük tepki topluyor. Gizli verilerin toplanması nedeniyle Çin tarafından büyük bir güvenlik ihlali gerçekleştirildiği iddiaları, ABD Kongresi'ni harekete geçirdi.
TİKTOK SÖZÜNÜ TUTMADI
Geçtiğimiz yıllarda ABD ve Çin, TikTok'un kullanıcı bilgilerine erişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. TikTok, ABD'li kullanıcıların verilerinin Virginia eyaletindeki veri merkezlerinde saklandığını ve Singapur'da yedeklendiğini bildirmişti. Şirket ayrıca, tüm ABD'li kullanıcıların verilerinin Amerikan bilgi işlem devi Oracle'ın sunucuları üzerinden yönlendirileceğini duyurmuştu. Bu sayede gizli bilgilere dışarıdan bir erişimin olmayacağını sözünü vermiş olan Çin'in, bu şartları ihlal ettiği ileri sürüldü.
"ÇİN'DE HER ŞEY GÖRÜLÜYOR"
Medya sitesi BuzzFeed'e sızdırılan TikTok yöneticilerinin kayıtlarında, ByteDance çalışanlarının Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasında ABD'li kullanıcı verilerine çok kez erişimde bulunduğu söylendi. Raporda, TikTok çalışanının bir toplantıda "Çin'de her şey görülüyor" dediği de ortaya atılırken bu iddialar ABD Kongresi'ni harekete geçirdi. Senatörler, TikTok'un güvenlik riskine yol açtığı endişesiyle önlem talebinde bulundu.
Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili beş senatör Kongre'ye ABD'deki şirketlerin Amerikalı kullanıcıların verilerini "yüksek riskli yabancı ülkelere" göndermesini yasaklayacak yeni bir yasa tasarısı sundu. Senatör Mark Warner, "TikTok, ana şirketleri ByteDance ve diğer Çin merkezli teknoloji şirketlerinin Çin yasalarına göre bilgilerini Komünist Parti (Çin'de iktidardaki parti) ile paylaşmaları gerekiyor. Yüz ve ses verilerinden biyometriye kadar Amerikan verilerine erişime izin vermek, yalnızca bireysel mahremiyet için değil, ulusal güvenlik için de büyük bir risk oluşturuyor" ifadeleriyle Federal Ticaret Komisyonu'nu (FTC) TikTok hakkında soruşturma açmaya çağırdı.
GOOGLE VE APPLE'A "YASAK" ÇAĞRISI
Cumhuriyetçi Partili Brendan Carr da, BuzzFeed raporuna atıfta bulunarak Google ve Apple'ın TikTok'u uygulama marketlerinden çıkarması gerektiğini savundu. Carr, ifşaların platformla ilgili ulusal güvenlik endişelerini her zamankinden daha gerçek hale getirdiğini söyledi. ABD'li güvenlik uzmanı Marc Faddoul ise bu şeffaf olmayan çalışma mekanizmaların "iç politikaya veya kamuoyuna müdahale açısından en büyük tehdidi" oluşturduğunu savundu.
TİKTOK YANIT VERDİ
Gizlilik ve ulusal güvenlik ihlalleriyle suçlanan TikTok ise ABD yasa koyucularının ulusal güvenlik endişelerinin abartıldığını ve platformun kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadığını söyleyerek kendini savundu.