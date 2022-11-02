ABD ve Çin arasında TikTok savaşı! İç güvenlik tehdidiyle harekete geçtiler

Dünya üzerinde son yılların en çok kullanılan uygulamalarından biri olan, aktif olarak 1 milyar kullanıcısı bulunan TikTok uygulaması, ABD'nin gündeminde. Uzun süredir hakkında oldukça dikkat çeken uyarıların ve raporların yayınlandığı sosyal medya platformu, ABD ve Çin'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, sık sık yanlış bilgi, veri gizliliği ihlalleri ve çocuk istismarı endişeleri nedeniyle büyük tepki topluyor. Gizli verilerin toplanması nedeniyle Çin tarafından büyük bir güvenlik ihlali gerçekleştirildiği iddiaları, ABD Kongresi'ni harekete geçirdi.