ABD ve Körfez ülkelerinden "İran'ın nükleer provokasyonlarına son vermesi" çağrısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ile ABD'li üst düzey yetkililer, başkent Riyad'daki KİK merkezinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

İran'ın "gelişmiş füzeleri kullanma, teröre destek verme, insansız hava araçları ve siber silahları kullanmanın yanında bölgede ve dünyada yaymakla" suçlandığı açıklamada, İran'ın bu adımlarıyla istikrarı sarsma politikalarını sürdürmesi kınandı.

Yemen'deki Husi milisler başta olmak üzere İran'ın resmi olmayan taraflarla artan askeri ilişkilerine dair endişelere dikkat çekilen açıklamada, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretiminin sivil ihtiyaçları aştığı ve bunun da bölgesel ve uluslararası gerilimleri için tehlikele oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın tutumunu değiştirerek nükleer provokasyonlarına son vermesi ve diplomatik sürece ciddi yaklaşması çağrısında bulunulan açıklamada, Tahran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çalışmalarıyla işbirliğine davet edildi.

İran'ın bölgeye yönelik politikaları ve nükleer programına karşı en iyi yöntemin diplomasi olduğu vurgulanan açıklamada, İran'ın istikrarsızlık faaliyetlerine karşı ABD ile KİK ülkeleri arasındaki işbirliği alanını genişletme olanaklarına işaret edildi.

Açıklamada, İran'ın diplomatik yolu tercih etmesi halinde bölgenin İran halkı için daha güvenli hale geleceği ifade edildi.