ABD Wagner'i "uluslararası suç örgütü" ilan etti

UYDU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Wagner grubuna ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını ifade eden Kirby, ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre, Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü.