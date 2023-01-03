ABD, Yeşil Tabut’u Mısır’a geri verdi

MISIR'DAN yağmalandıktan sonra ABD'deki bir müzede sergilenen antik lahit Mısır'a geri verildi. 2.9 metre uzunluğundaki "Yeşil Tabut" MÖ 664 ile MÖ 332 arasında hüküm süren Geç Hanedan Dönemi'nden kalma ve Ankhenmaat adlı bir rahibe ait. 1 milyon dolar değer biçilen lahit, Kuzey Mısır'daki Ebu Sir nekropolünden, küresel bir tarihi eser kaçakçılığı çetesince ABD'ye kaçırılmıştı. Aynı çete, Mısır'a 2019'da geri verilen "Altın Tabut", 2020'de geri verilen Pa-di-Sena Dikilitaşı ve New York Metropolitan Sanat Müzesi'nden alınan 5 eseri de kaçırmıştı. DIŞ HABERLER