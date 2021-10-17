ABD, yok ettiği Afgan aileye para teklif etti

ABD
, Kabil
'den çekilme sürecinde drone saldırısıyla öldürdüğü Zemari Ahmadi ve ailesine tazminat ödeme taahhüdünde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, hayatını kaybeden Afganların ailelerinin ABD'ye yerleştirilmesine yardımcı olmak için bakanlık bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kirby kararın, Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl ile saldırıda hayatını kaybeden Zemari Ahmadi'nin çalıştığı ABD merkezli yardım kuruluşu Nutrition and Education International'ın (NEI) kurucusu ve başkanı Steven Kwon arasında yapılan görüşmenin ardından geldiğini söyledi.
ABD, 29 Ağustos'ta Kâbil Havalimanı yakınlarında hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.