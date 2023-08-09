ABD Yüksek Mahkemesi "hayalet silahları" kayıt altına alan düzenlemeyi onayladı

CNN'in haberine göre, mahkemede yapılan oylamada Başyargıç John Roberts ve muhafazakar Yargıç Amy Coney Barrett, mahkemenin üç liberal üyesine katılarak 4'e karşı 5 oyla düzenlemenin yürürlüğe girmesine karar verdi.

Muhafazakar yargıçlar Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh ise oylamada ret oyu kullandı.

Böylece, mahkemece Biden'ın "hayalet silahların" kayıt altına alınmasına yönelik düzenlemesinin tekrar yürürlüğe konulması onaylandı.

Biden yönetimi, 27 Temmuz'da ABD Yüksek Mahkemesinden, "hayalet silahlar" olarak tanımlanan ve kolluk kuvvetlerinin izini sürmekte zorlandığı özel yapım ateşli silahların yaygınlaşmasını engellemeyi amaçlayan düzenlemenin alt mahkemece iptalinin ardından eski haline getirilmesini istemişti.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF), 2022'de söz konusu silahları hükûmetin kolay takip etmesi için ateşli silah olarak tanımlayacak şekilde yönetmeliklerini güncellemişti.

Buna göre, satışı engellenmeyen "hayalet silahların" takip edilebilmesi için seri numaralandırılması ve kayıt altında tutulması gerekiyor.

ATF'nin hazırladığı bir çalışmada, seri numarası olmayan "hayalet silahların" suç mahallerinde kullanımının 2021'de 2020'ye kıyasla 2 kat arttığı bildirilmişti.