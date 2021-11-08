ABD’de 16 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı: TikTok’ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

'YARDIMA İHTİYACIM VAR' İŞARETİ NEDİR?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelir.