ABD’de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı

Parkland'daki okula 4 yıl önce düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk 17 kişiyi katleden Cruz hakkında, jürinin oy birliğiyle ölüm cezasını önerememesi üzerine final duruşmasından ömür boyu hapis kararı çıktı.

Yargıç Elizabeth Scherer, 24 yaşındaki Nikolas Cruz'un suçunu kabul ettiği 17 cinayetin her biri için şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıklayarak davayı sonuçlandırdı.

Yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, 13 Ekim'de, şu an 24 yaşında bulunan Cruz'a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istemişti.

12 kişilik jüri heyetinden 3 kişi, Cruz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde görüş belirterek idam cezasına karşı çıkmıştı.

17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz'a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.

OLAY

Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesine 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci 17 kişiyi öldürmüş, 17 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, daha sonra mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.

Cruz davası, "ABD'de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçmiş, 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.