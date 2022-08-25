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Giriş Tarihi: 25.8.2022 14:44

ABD'de 21 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası polis şefi görevden alındı

DHA
ABD’de 21 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası polis şefi görevden alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs’ta düzenlenen, 19 çocuğun ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından okulların güvenliğinden sorumlu Polis Şefi Pete Arredondo görevden alındı.

Teksas eyaletinin Uvalde kentindeki 8 okuldan sorumlu yönetim kurulu, dün yaptığı toplantı sonrasında okulların güvenliğinden sorumlu Polis Şefi Arredondo'nun 24 Mayıs'taki silahlı saldırıya 'tereddüt içinde ve beceriksizce müdahale ettiği' gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı. Toplantıya Arredondo güvenlik nedeniyle şahsen katılmazken; avukatı vasıtasıyla 17 sayfalık bir açıklama gönderdi.

ANAHTARIN GELMESİNİ BEKLEDİ

Polis Şefi Arredondo açıklamasında, işten atılırsa bu durumun itibarını, onurunu veya dürüstlüğünü zedeleyeceğini ifade ederek kendisine çoğu zaman kamuoyu önünde açıklama yapmak için fırsat verilmediğini ileri sürdü. Arredondo daha önce soruşturma komitesine ifade vererek olay sırasında kilitli kapı için anahtar beklediğini ve kendini yetkili komutan olarak görmediğini belirtmişti.

77 DAKİKA...

Arredondo, silahlı saldırı sırasında ailelerin taleplerine ve sınıfta bulunan çocukların telefonla defalarca yardım istemesine rağmen olaya müdahale etmek için 77 dakika beklediği için ağır eleştiriler almıştı. Arredondo, olay sırasında kilitli kapıyı kırmadığı, bir düzine anahtarı tek tek deneyerek kapıyı açmaya çalıştığı ve ayrıca telsizi yanında olmadığı için de eleştirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Uvalde'deki 8 okulluk yerleşkenin içindeki Robb İlkokulu'na 18 yaşındaki saldırgan 24 Mayıs tarihinde girerek iki sınıftaki çocukları ve 2 öğretmeni silahla ateş açarak öldürmüştü.

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ABD'de 21 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası polis şefi görevden alındı
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