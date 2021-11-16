ABD’de 3 günde 2 uçak kazası!

Polisin açıklamasına göre, 61 yaşındaki Pilot Kenneth Daniel Yott ile 21 yaşındaki yolcu Corbin Dennis Kennedy, dün öğleden sonra Charlevoix County'nin Melrose Kasabası'ndaki ormanlık alana düşen küçük uçakta ölü bulundu.

ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİLİYOR

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun araştırmalarına devam ettiği aktarıldı.

13 Kasım'da da Michigan'ın batısındaki Beaver Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi ölmüştü.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın Charlevoix'ten kalktığı belirtilmişti.