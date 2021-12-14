ABD’de 330 hastasını istismar eden milli takım doktoruna rekor tazminat!

300 YILDAN FAZLA CEZA ALDI

İstismar skandalı, USA Gymnastics'te ve Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde de büyük bir kaosa neden olmuştu. Her iki kuruma da dava açan mağdurlar, yıllardır tazminat hakkı için savaşıyordu.