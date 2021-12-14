ABD’de 330 hastasını istismar eden milli takım doktoruna rekor tazminat!

ABD gündemi, milli takım içindeki cinsel istismar skandalıyla çalkalanıyor. 5 yıl önce, tüm dünyanın dikkatini çeken taciz skandalının ifşa olmasının ardından hukuki süreçte sona gelindi.
ABD Milli Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın, görev yaptığı yıllar boyunca 330 kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
300 YILDAN FAZLA CEZA ALDI
İstismar skandalı, USA Gymnastics'te ve Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde de büyük bir kaosa neden olmuştu. Her iki kuruma da dava açan mağdurlar, yıllardır tazminat hakkı için savaşıyordu.
Nassar, 2018 yılında suçlu bulunduğu istismar davaları nedeniyle 300 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu kararın ardından, aralarında Olimpiyat madalyası kazanmış atletlerin de bulunduğu çok sayıda mağdur, tazminat savaşı başlatmıştı.
BİR CİNSEL İSTİSMAR DAVASI İÇİN REKOR RAKAM
Sonuçlanan tazminat davasında, mağdurlara tam 380 milyon dolar ödenmesi kararı verildi. Bir cinsel istismar davasında uzlaşılan en yüksek tazminat miktarını içeren bu kararın, mağdurlar tarafından da memnuniyetle karşılandığı bildirildi.
Tazminat anlaşmasında yer verilen diğer bir maddenin de ABD Olimpiyat Komitesi ve USA Gymnastics'in, yönetim kurullarında istismar mağduru kadınlara da yer ayıracak olması, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.
2016'da Nassar'a dair suçlamalarını kamuoyu önünde paylaşan ilk kadın olan Rachael Denhollander, tazminat kararının ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sonunda bu defteri kapattık. Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu çabalarımıza başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı." ifadelerini kullandı.