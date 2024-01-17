ABD’de 50 bine yakın emekli asker akut intihar krizine karşı tedavi gördü

ABD Gazi İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 başında yürürlüğe giren ücretsiz bakım politikası kapsamında, görev süresini tamamlamış 49 bin 714 emekli askerin, akut intihar krizine karşı tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İntiharı önlemekten daha önemli bir şey yok ve ücretsiz bakımın bu şekilde genişletilmesi, bu yıl muhtemelen binlerce hayat kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Emekli askerlere ücretsiz verilen bu sağlık hizmeti için 64 milyon doları aşkın harcama yapıldığı belirtildi.

BAKANLIK GEÇEN SENE YENİ BİR UYGULAMA BAŞLATMIŞTI

Gazi İşleri Bakanlığı, Ocak 2023'te akut intihar krizinde emekli askerlerin ve bazı eski hizmet üyelerinin herhangi bir sağlık tesisine ücretsiz olarak acil bakım almak üzere gitmesine imkan veren yeni bir uygulama başlatmıştı.

Bakanlığın geçen yılki bir raporu, 2021'de Amerikalı emekli askerler arasındaki intihar oranının, yaş ve cinsiyet farklılıkları da değerlendirildiğinde diğerlerine göre yüzde 71,8 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Ayrıca Brown Üniversitesinin 2021 yılındaki bir araştırmasında, 11 Eylül 2001'den sonra ABD ordusunca gerçekleştirilen çatışmalarda ölen Amerikan askeri sayısının 7 bin 57, aynı dönemde intihar eden asker sayısının da 30 binden fazla olduğu bilgisi verilmişti.