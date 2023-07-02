ABD’de Afganistan’dan çekilme çatlağı çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2021'de Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan yapılan tahliyelerde yönetimin eksikliklerinin ele alındığı bir rapor yayımladı. Raporda, mevcut Başkan Joe Biden ve selefi Donald Trump'ın ABD birliklerini geri çekme kararının, eski Afgan hükümetinin "yaşayabilirliği" ve güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi. Raporda, "her iki yönetim sırasında da en kötü durum senaryoları ve bunların ne kadar hızlı gerçekleşebileceği konusunda üst düzey değerlendirmelerin yetersiz olduğu" kaydedildi.