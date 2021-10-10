ABD’de aileler, sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor

ABD'nin bazı eyaletlerinde sonbaharın gelişiyle insanlar aileleriyle bahçelerde elma toplayarak keyifli zaman geçiriyor.

Şehrin yoğunluğu ve iş stresinden bunalanlar, çocuklarıyla birlikte, hafta sonu elma bahçelerinde elma toplayarak rahatlıyor.

Sekiz çeşit elma ağacının bulunduğu dev çiftlik arazisinde insanlar, hem doğa ile buluşarak güzel vakit geçiriyor hem de yiyecekleri elmaları dallarından kendi elleriyle toplayarak eğleniyor.

New York'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan bahçede, elma ağaçlarına çıkmak veya ağaçları sallamak yasak.

Bahçede isteyen istediği kadar elma yiyebiliyor ancak eve götürmek için torbaya toplanan elmaların ücreti çıkışta ödeniyor.

ELMA BAHÇESİ 52 YILDIR "KENDİN TOPLA" MODELİYLE İŞLİYOR

Elma bahçesinin sahibi George Vurno, AA muhabirine, elma toplama işini 52 yıldır yaptıklarını anlattı.

Vurno, aileden miras kalan elma bahçesini devraldıktan sonra toptan üretim ve satıcılık yerine "kendin topla" modeline dönüştürdüğünü söyledi.

Elma toplama sezonunun eylülde başlayıp kasım ortasına kadar sürdüğünü belirten Vurno, "Biz, bahçeyi 'kendin topla' şekline dönüştürdük çünkü dünyanın geri kalanında nasıl bilmiyorum ama en azından Amerika'da çiftçiler bütün riski alır, bütün işi yapar ama kazancın en azını alır. Kazancın çoğu perakende satıcıya veya aracıya gider. Dolayısıyla, biz perakende satıcı olmaya karar verdik." diye konuştu.

ELMA TOPLAMA SEZONUNDA YAKLAŞIK 25 BİN ARAÇ GELİYOR

Vurno, bahçesinin 1133 dönüm araziden oluştuğunu ve burada 8 çeşit 10 bin kök elma ağacı bulunduğunu belirtti.

Elma bahçesinin, ziyaretçilere sadece dalından elma toplama fırsatı sunmadığını vurgulayan Vurno, şöyle devam etti:

"Biz elma toplama ile başladığımız zaman insanlar 'Yiyecek yok mu' diye sormaya başladılar, yiyecek servis etmeye başladık. 'Başka bir şeyler yok mu' diye sordular, 'neye ihtiyacınız var' dedik, buraya geliyorsunuz, elma ağaçları altında piknik yapıyorsunuz. Sonra fark ettik ki bu 21. yüzyıl, anneler çalışıyor, hafta sonları eğlenebilecekleri tek bir günleri var çünkü cumartesileri alışveriş, ev temizliği gibi işler yapıyorlar. Dolayısıyla bir şeyler olması gerektiğini fark ettik. Şimdi midilliye binme, canlı müzik, insanların bakması için çiftlik hayvanları var, dükkan, reçel, bal var."

Vurno, elma toplama aktivitesinin insanlar için şehirden çıkmaya bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Ailenle, çocuklarınla gelip güzel vakit geçirebilirsin, bazı insanlar aile üyeleriyle birlikte 10 araba birden geliyor." diye konuştu.

ABD'de pazartesi günü Kolombus tatili olması nedeniyle bu hafta sonu yoğun olduklarına işaret eden Vurno, bahçeye elma toplamaya 5 ila 6 bin civarında aracın gelmesini beklediklerini söyledi.

Vurno, yaklaşık 2,5 ay süren elma toplama sezonunda 25 bin civarında aracın geldiğini aktardı.

İnternette kamuya açık kaynaklara göre, ABD'nin 32 eyaletinde ticari amaçlı yıllık 5 milyon tondan fazla elma üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık 3'te 2'si iç pazarda tüketilirken, geri kalanı da Kanada, Meksika, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Ülkenin kuzey batısındaki Washington eyaleti, toplam elma üretiminin neredeyse yarısını üreterek açık ara önde giderken, New York ise ikinci en fazla elma üreten eyalet konumunda bulunuyor.