ABD’de akılalmaz kavga: Evinin önüne park etti diye öldürdü

Murphy, "Açıkçası araçtaki hiç kimseden herhangi bir tehdit yok. Monahan'ın tehdit edildiğini hissetmesi için herhangi bir sebep de yok." dedi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada da ateş açtığı iddia edilen Monahan'ın soruşturmayı kolaylaştırmak için işbirliği yapmadığı ve polisle konuşmak için evinden çıkmadığı kaydedildi.