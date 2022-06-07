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Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:14 Son Güncelleme: 7.6.2022 14:28

ABD'de akılalmaz olay! Metroda kadını raylara böyle itti!

İHA
ABD’de akılalmaz olay! Metroda kadını raylara böyle itti!

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay panik yarattı. New York kentinde metro istasyonunda trenin gelmesini bekleyen bir kadın, saldırgan tarafından raylara atıldı. Saldırgan kayıplara karışırken olay anbean görüntülendi.

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Metro istasyonundaki kadını raylara itti... Korku dolu anlar kamerada!

New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

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ABD'de akılalmaz olay! Metroda kadını raylara böyle itti!
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