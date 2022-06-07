ABD’de akılalmaz olay! Metroda kadını raylara böyle itti!

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Metro istasyonundaki kadını raylara itti... Korku dolu anlar kamerada!

New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.