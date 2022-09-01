ABD’de akılalmaz polis şiddeti! Kanlar içinde bıraktılar

ABD polisi, şiddet skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de gözaltı olaylarında şüphelilerin ölümüne neden olan, sivillere ateş ederek cinayet işleten polis departmanı bu kez de orantısız şiddet uyguladı.

GENÇ KADINA YUMRUK ATTILAR

Olay, New York kentinde meydana geldi. Harlem bölgesinde çıkan bir karmaşaya müdahale etmek üzere alana giden polis, burada şüphelilerle arbede yaşadı.