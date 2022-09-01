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Giriş Tarihi: 1.9.2022 12:53

ABD’de akılalmaz polis şiddeti! Kanlar içinde bıraktılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de akılalmaz polis şiddeti! Kanlar içinde bıraktılar

Sık sık adam öldürme ve orantısız şiddet olaylarıyla eleştiri oklarının hedefine oturan ABD polisi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. New York polisi, gözaltına almaya çalıştıkları genç bir kadına ağır bir şekilde müdahale etti.

ABD polisi, şiddet skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de gözaltı olaylarında şüphelilerin ölümüne neden olan, sivillere ateş ederek cinayet işleten polis departmanı bu kez de orantısız şiddet uyguladı.

GENÇ KADINA YUMRUK ATTILAR

Olay, New York kentinde meydana geldi. Harlem bölgesinde çıkan bir karmaşaya müdahale etmek üzere alana giden polis, burada şüphelilerle arbede yaşadı.

Cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışan New York Şehir Polis Departmanı polisleri, şiddete başvurdu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Gözaltına alma girişimleri devam ederken genç bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdi.

Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu. Polis memuru, kendine karşı koyan kadını önce itti, ardından attığı yumrukla yere serdi.

ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video

Kanlar içinde kalan kadının o anları anbean görüntülendi. Polisin saldırısı, etrafta toplananlar tarafından büyük tepki gördü. ABD basınında yer alan haberlere göre saldıra uğrayan genç kadının 19 yaşındaki Tamani Crum olduğu belirlendi. Crum'un büyükannesi, basına yaptığı açıklamada "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." ifadelerini kullandı.

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ABD’de akılalmaz polis şiddeti! Kanlar içinde bıraktılar
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