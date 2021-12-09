ABD’de arabasıyla nehre uçtu! Kadının son anları böyle görüntülendi

Yüksek akış hızıyla bilinen Niagara Nehri'nde bir araç, sulara gömüldü.
Bir kısmı suyun yüzeyinde kalan aracı görenler, acilen kurtarma ekiplerine haber verdi.
Helikopterli ekipler, aracın içinde sıkıştığı belirlenen kadını kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi.
Anbean kayıt altına alınan operasyon, çevredekiler tarafından da yakından takip edildi.
Aracın içindeki kadının çıkarılış anı ise, hafızalardan silinmeyecek görüntülere yol açtı.
Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video
Hastaneye kaldırılan kadınınsa hayatını kaybettiği bildirildi.