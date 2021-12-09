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Giriş Tarihi: 9.12.2021 14:06

ABD’de arabasıyla nehre uçtu! Kadının son anları böyle görüntülendi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de arabasıyla nehre uçtu! Kadının son anları böyle görüntülendi

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Niagara Nehri’nde korku dolu anlar yaşandı. Arabasıyla nehre uçan bir kadın, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Kurtarma operasyonu anbean kaydedilirken, kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ABD'nin New York eyaletinde, film sahnelerini aratmayan bir olay gerçek oldu.

Yüksek akış hızıyla bilinen Niagara Nehri'nde bir araç, sulara gömüldü.

Bir kısmı suyun yüzeyinde kalan aracı görenler, acilen kurtarma ekiplerine haber verdi.

Helikopterli ekipler, aracın içinde sıkıştığı belirlenen kadını kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi.

Anbean kayıt altına alınan operasyon, çevredekiler tarafından da yakından takip edildi.

Aracın içindeki kadının çıkarılış anı ise, hafızalardan silinmeyecek görüntülere yol açtı.

Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video

Hastaneye kaldırılan kadınınsa hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’de arabasıyla nehre uçtu! Kadının son anları böyle görüntülendi
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