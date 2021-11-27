ABD’de art arda saldırılar! Silahlı kavgalarda 4 yaralı

Çatışan grupların daha sonra kaçtığını söyleyen Andrews, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tacoma Emniyetinde görevli Gary Wurges, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletine bağlı Tacoma kentinin en büyük AVM'si The Tacoma Mall'ın restoran katında kavga çıktığını söyledi. Wurges, kavgada bir kişinin silahla vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.