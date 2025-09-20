ABD’de askeri helikopter yere çakıldı: 4 ölü
ABD’de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker can verdi.
ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.