ABD’de askerler için Kovid-19 aşı zorunluluğu kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün askerlere aşı şartını kaldıran bildiriyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Austin, bildirinin, komutanlara, aşı olmamış askerlerin konuşlandırılması, atamaları ve diğer operasyonel kararların alınması gibi çeşitli yetkileri de sağladığını kaydetti. Austin, askerleri Kovid-19 aşısı olmaya teşvik etmeye devam edeceğini aktardı.

Aşılamanın operasyonel hazırlığı artırdığını ve birlikleri koruduğunu ifade eden Austin, komutanların özel durumlarda personele aşı zorunluluğu getirebileceğini söyledi.

Austin, aşı uygulamasının askerlerin sağlığına ve ülkenin korunmasına fayda sağladığını belirtti. ABD Kongresi, askerlerin aşılanması zorunluluğunu kaldıran yasayı kabul etmişti. Cumhuriyetçiler, aşı şartının orduya katılımı azalttığına inanıyor. Bundan dolayı alınan karar Cumhuriyetçiler adına bir zafer olarak görüldü.

Ancak bazı Pentagon yetkilileri ise uygulamanın orduya katılımda önemli bir etken olmadığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz 2021'de yaptığı yazılı açıklama ile tüm çalışanlarına aşı şartı koymuş, aşı olmayanlara Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirmişti.