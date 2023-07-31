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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:54 Son Güncelleme: 31.7.2023 12:01

ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi

ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, bir evin jakuzisine girerek serinledi.

İHA
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi. Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı. İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.

Aşırı sıcaklardan bunalan ayı, evin jakuzisine girerek serinledi | Video


Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı.

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ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
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