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Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:20 Son Güncelleme: 25.5.2022 11:26

ABD’de bebek maması krizi dinmiyor! Askeri uçaklar devreye girdi

AA
ABD’de bebek maması krizi dinmiyor! Askeri uçaklar devreye girdi

ABD'de bir süredir yaşanan bebek maması krizi giderek büyüyor. Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), mama üreticisi fabrikayı kapatmış ve piyasadaki ürünleri toplatma kararı almıştı. Tedarik zincirindeki aksamanın da devreye girmesiyle ülke genelinde bebek mamasına ulaşım imkansız hale gelirken ABD Başkanı Joe Biden, askeri kargo uçaklarına Avrupa’dan mama sevkiyatı yetkisi verdi. Son olarak ABD Ticaret Komisyonu, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Bir süredir bebek mamasında tedarik sıkıntısı yaşayan ABD'de yaşanan kriz giderek büyüyor. Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ASKERİ UÇAKLAR ÜLKEYE MAMA TAŞIYOR

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

ABD yönetimi, ülke genelinde yaşanan krizde, Avrupa'dan mama sevkiyatına başlamıştı. ABD askeri uçakları, İsviçre, Zürih'ten çıkıp Almanya'da konteynırlara yüklenen 132 palet bebek mamasını ülkeye ulaştırdı.

35 bin kilodan fazla bebek maması, uçakla Indianapolis kentine taşınırken, "Operasyon Mama Uçuşu"nun devam edeceği bildirildi.

Avrupa yardımları devam ederken, konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ülkede yaşanan bebek maması sıkıntısına dair soruşturma başlatıldığını belirterek mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alması modellerinin inceleneceğini bildirdi.

FTC'den yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bebek maması sıkıntısı yaşanırken ailelerden yararlanmayı amaçlayan aldatıcı, hileli ve adil olmayan uygulamalara ilişkin inceleme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bebek maması pazarında yoğunlaşmaya neden olan faktörlere ve bu ürünlerde tedarik zincirlerinin kırılganlığına ışık tutulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bebek maması pazarındaki birleşme ve satın alma modellerinin inceleneceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin kamuoyundan da bilgi talep edileceği belirtildi.

FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikan aileleri için endişe, korku ve mali yüke neden olan bebek maması "kıtlığına" ilişkin gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Komisyonun mama sıkıntısına katkıda bulunan veya buna müdahale etme kabiliyetini engelleyen faktörlerin belirlenmesi için soruşturma başlattığını vurgulayan Khan, bunun diğer hayati ürünlerde de benzer kıtlık riskinin nasıl en aza indirilebileceğinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.

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ABD’de bebek maması krizi dinmiyor! Askeri uçaklar devreye girdi
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