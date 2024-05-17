ABD’de bir kediye üniversite onursal diploma verdi

Üniversitenin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Max adlı kedinin, Castleton kampüsünün sevilen bir üyesi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, kampüsün yakınlarındaki bir evin mensubu olan Max'in 4 yıldır kampüsü sıklıkla ziyaret ettiği ve öğrencilerle arkadaşlık ettiği kaydedildi.