Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de bir kediye üniversite onursal diploma verdi
Giriş Tarihi: 17.5.2024 23:41

ABD'de bir kediye üniversite onursal diploma verdi

ABD'de Vermont Üniversitesi, 4 yıldır kampüsü sıklıkla ziyaret eden, okulun sevilen kedisi Max'e onursal doktora diploması verme kararı aldı

AA
ABD’de bir kediye üniversite onursal diploma verdi

Üniversitenin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Max adlı kedinin, Castleton kampüsünün sevilen bir üyesi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, kampüsün yakınlarındaki bir evin mensubu olan Max'in 4 yıldır kampüsü sıklıkla ziyaret ettiği ve öğrencilerle arkadaşlık ettiği kaydedildi.

Üniversitenin, öğrencilere kampüs içerisindeki yolculuklarında eşlik eden Max'e onursal doktora diploması verme kararı aldığı ifade edildi.

Kedi Max'in diploması, yarınki mezuniyet töreninde sahibi Ashley Dow'a teslim edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de bir kediye üniversite onursal diploma verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA