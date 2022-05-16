ABD’de bir silahlı saldırı daha! Saldırı sonrası bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde bulundu

ABD'nin California eyaletindeki Laguna Woods kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Orange County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, tüm yaralıların Asyalı olduğu ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının eski bir papaz onuruna verilen resepsiyon sırasında gerçekleştiği ve içeride 30-40 kişinin bulunduğu bildirildi.