ABD’de yoğun kar yağışı hayatı altüst etti! THY’den sefer iptali açıklaması geldi

ABD'deki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. New York'taki olumsuz koşullar THY'yi de etkiledi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli misafirlerimiz, New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir.

3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin doğusunda şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapıldı.

Şiddetli kar yağışı sebebiyle bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildi.

Amtrak demir yolu şirketi, Boston-Washington arasındaki hizmetlerini askıya aldı veya sınırlandırdı.

Yetkililer, insanları yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kar fırtınası uyarısı altında olan Rhode Island, sabah 08.00'dan itibaren acil olmayan tüm kara yolu seyahatlerini yasakladı.

Massachusetts, eyaletler arası otoyollardan ağır kamyonları yasaklarken, Delaware üç ilçesinden ikisinde yalnızca temel personelin araç kullanmasına izin verdi.

Virginia'da yüzlerce sürücü kar fırtınası nedeniyle Interstate 95 kara yolunda mahsur kaldı.

5 EYALETTE ACİL DURUM

ABD'nin doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen "Bombogenesis" kar fırtınası nedeniyle 5 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, Carolines'tan Maine eyaletine kadar tüm kıyı şeridini etkisi altına alması beklenen kar fırtınasının "tarihi" olabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar, Nor'easter olarak da bilinen şiddetli fırtına nedeniyle Boston bölgesine 61 santimetreye kadar kar düşeceğini belirtiyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Acil durumlar dışında seyahatlerinizi kısıtlayın. Seyahat etmeniz gerekiyorsa mutlaka bir hayatta kalma kitini yanınızda bulundurun. Yolda kalmanız durumunda ise aracınızdan ayrılmayın" uyarısında bulunuldu.