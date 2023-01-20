ABD’de bulunan Bakan Çavuşoğlu: Tüm vatandaşlarımızın yanındayız

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Houston'da Türk vatandaşları ve Ahıska Türkleri ile bir araya geldi, Houston Başkonsolosluğu'nun yeni kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Resmi ziyareti kapsamında ABD'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, başkent Washington'daki temaslarını tamamlamasının ardından programının ikinci durağı olan Teksas eyaletinin Houston kentine geldi. Buradaki programına 'World Affairs Council'de kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Dış politikamız ile ülkemizin bölgesel ve küresel rolünü ele aldık" dedi.

"HER DAİM VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Türk vatandaşları ve Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Houston Başkonsolosluğu'nun yeni kançılarya binasının açılış törenine de katılan Bakan Çavuşoğlu, "Houston'da vatandaşlarımızla ve Ahıska Türkü kardeşlerimizle buluştuk. Aramızdaki mesafe ne olursa olsun, gönüllerimiz bir. Houston'da Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya binasını da açtık. Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyla her daim vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.