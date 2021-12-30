ABD’de büyük skandal! CIA, deneylerinde Danimarkalı yetimleri kullanmış





Wennick, deneyler kapsamında sandalyelere oturtulduklarını ve elleri, ayakları ve boyunlarına elektrokodlar verildiğini söyledi. Belgesele göre projenin arkasında ABD'li psikolog Zarnoff A. Mednick vardı. Deneyler kapsamında şizofreni ile çevre arasındaki bağlantının araştırıldığı bildirildi.