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Giriş Tarihi: 7.2.2022 17:48 Son Güncelleme: 7.2.2022 18:11

ABD'de buz kütlesi üstünde mücadele! Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

ABD’de buz kütlesi üstünde mücadele! Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

ABD'nin Ohio eyaletindeki Erie Gölü'nde inanlar buz kütlesi üzerinde motorlu kızak kullanırken, büyük bir parça koparak karadan uzaklaştı. 7 kişi sahil güvenlik helikopteri tarafından alınırken, 11 kişi de buz ve su üzerinde hareket eden hava botlarıyla kurtarıldı. Yetkililer vatandaşlara Erie Gölü üzerindeki buzdan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Sahil Güvenlik yetkilileri, Erie Gölü Catawba Adası yakınlarında, insanların üzerinde motorlu kızak kullanırken büyük bir buz kütlesinin koparak karadan uzaklaştığını açıkladı.

18 KİŞİ KURTARILDI

Gölün içine doğru sürüklenen buz parçasının üzerinde kalanlardan 7 kişi sahil güvenlik helikopteri tarafından alınırken, 11 kişi de buz ve su üzerinde hareket eden hava botlarıyla kurtarıldı.

YETKİLİLERDEN ERİE GÖLÜ İÇİN UYARI YAPILDI

Saatlerce buz parçası üzerinde kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, yetkililer vatandaşlara Erie Gölü üzerindeki buzdan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Sahil Güvenlik kuvvetleri, geçen hafta da aynı şekilde Erie Gölü'nden kopan buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 7 kişiyi kurtarmıştı.

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ABD'de buz kütlesi üstünde mücadele! Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
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