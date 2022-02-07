ABD’de buz kütlesi üstünde mücadele! Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik yetkilileri, Erie Gölü Catawba Adası yakınlarında, insanların üzerinde motorlu kızak kullanırken büyük bir buz kütlesinin koparak karadan uzaklaştığını açıkladı.
18 KİŞİ KURTARILDI
Gölün içine doğru sürüklenen buz parçasının üzerinde kalanlardan 7 kişi sahil güvenlik helikopteri tarafından alınırken, 11 kişi de buz ve su üzerinde hareket eden hava botlarıyla kurtarıldı.
YETKİLİLERDEN ERİE GÖLÜ İÇİN UYARI YAPILDI
Saatlerce buz parçası üzerinde kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, yetkililer vatandaşlara Erie Gölü üzerindeki buzdan uzak durmaları uyarısında bulundu.