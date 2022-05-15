ABD’de can pazarı! Kontrolünü kaybeden uçak köprüye düştü, arabada 2 tane de çocuk vardı...

Dün Florida'nın Miami-Dade ilçesindeki Haulover ınlet Köprüsü'ne küçük bir uçak düştü. Kaza nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada uçağın Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalima'nından kalktığı belirtildi. Uçağın Cessna uçağının iniş sırasında güç kaybettiği ve köprüdeki bir araca çarptığı söylendi.

GÜÇ KAYBETMİŞ

Polis departmanı bir haber bülteninde, bir pilot ve iki yolcu taşıyan uçağın iniş sırasında güç kaybettiği ifade edildi.