ABD’de çocuklarda koronavirüs vaka sayıları yüzde 32 arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 142 bine yakın çocuğun Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

YÜZDE 32 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bu sayının 4 Kasım haftasında 107,3 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 18 Kasım haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 32 artış görüldüğü vurgulandı.

4 Kasım haftasında yüzde 16,7 olan çocuk vakalarının toplam vakalara oranının da bu hafta yüzde 25,1'e çıkarak, yüzde 22 olan nüfustaki çocuk oranının üzerine çıktığı vurgulandı.

TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 1,7 İLA 4'Ü ÇOCUKLARDAN OLUŞUYOR

Geçen hafta hastaneye yatırılan çocukların oranının eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 1,7 ila 4'ü olduğu bildirildi.

Salgının başından bu yana teşhis koyulan çocuk sayısı iki hafta içinde yüzde 4 artarak 6 milyon 767 bini geçerken, toplam 939 çocuk hayatını kaybetti.

AAP, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ve salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.