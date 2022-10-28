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Giriş Tarihi: 28.10.2022 18:52

ABD'de dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilanı

AA
ABD’de dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilanı

ABD'de, New York ile New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan ve trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Lincoln tüneli girişinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ilanı yayımlandı.

Tünelin New Jersey yakasındaki dev ekranda verilen ilanda İngilizce olarak "Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun Türkiye" ifadeleri yer aldı. İlanı veren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ABD'deki kuruşu ASKON USA'nin başkanı Ayhan Özmekik, yaptığı açıklamada, "ABD'de yaşayan Türkler olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına daha bugünden büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINI DESTEKLİYORUZ

Özmekik, "ASKON USA olarak Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına dair yeni vizyon ortaya koyacak olan Türkiye Yüzyılını destekliyoruz ve bu desteğimizi çok uzaklardan göstermek üzere, her gün yüz binlerce aracın geçtiği New York ile New Jersey'i birbirine bağlayan trafiğin en yoğun olduğu Lincoln tünelinde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz." ifadesini kullandı.

1 HAFTA KALACAK

"Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak çalışmaların yanında olacağız." diyen Özmekik, ilanın dev ekranda bir hafta kalacağı bilgisini paylaştı.

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ABD'de dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilanı
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