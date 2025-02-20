ABD’de doğumla vatandaşlık kararnamesi reddedildi
ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti.
ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararnamesinin yeniden yürürlüğe girmesi için temyiz mahkemesine başvurdu. Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'nden 3 yargıç, bakanlığın, Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti.