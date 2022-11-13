ABD’de facia! İki gösteri uçağı havada çarpıştı: Alev topu yükseldi...

ABD'de Boeing tipi iki uçak havada çarpıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, uçak yere çakıldıktan sonra alev topunun yükseldiği görülürken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçaklarda bulunan kişi sayısına ilişkin net bir bilgi vermedi.
ALEV TOPU YÜKSELDİ
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.
"ŞU AN İÇİN UÇAKLARDA KAÇ KİŞİ VARDI BİLİNMİYOR"
Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.
FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.