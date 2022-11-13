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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:25 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:55

ABD'de facia! İki gösteri uçağı havada çarpıştı: Alev topu yükseldi...

AA
ABD’de facia! İki gösteri uçağı havada çarpıştı: Alev topu yükseldi...

ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'de Boeing tipi iki uçak havada çarpıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, uçak yere çakıldıktan sonra alev topunun yükseldiği görülürken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçaklarda bulunan kişi sayısına ilişkin net bir bilgi vermedi.

ALEV TOPU YÜKSELDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.

Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.

"ŞU AN İÇİN UÇAKLARDA KAÇ KİŞİ VARDI BİLİNMİYOR"

Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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ABD'de facia! İki gösteri uçağı havada çarpıştı: Alev topu yükseldi...
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