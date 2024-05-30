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Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:05

ABD'de, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren hemşire işten çıkarıldı

ABD'nin New York kentinde hemşire, ödül alırken yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmesi üzerine hastane yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

AA
ABD’de, Gazze’de yaşananları soykırım olarak nitelendiren hemşire işten çıkarıldı

Filistin asıllı kadın doğum hemşiresi Hesen Jabr, New York'taki NYU Langone Tıp Merkezi tarafından "şefkat ödülüne" layık görüldü.

Jabr, ödül törenindeki konuşmasında, "Gazze'de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının hayal bile edilemeyecek kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor." ifadesini kullandı.

Hemşire, daha sonra sosyal medya hesabından, ödül konuşmasının ardından hastane yönetimi tarafından çağırılıp işten çıkarıldığını duyurdu.

Jabr'ın işten çıkarıldığını doğrulayan hastane yönetimi, hemşirenin daha önce "bölücü ve suçlayıcı görüşlerini iş yerine taşımaması konusunda uyarıldığını" belirtti.

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ABD'de, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren hemşire işten çıkarıldı
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