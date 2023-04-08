ABD’de gizli belge skandalı büyüyor

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait gizli savaş belgelerinin sızmasının yankıları sürerken yeni iddialar ortalığı karıştırdı. WP gazetesinin haberine göre söz konusu gizli belgeler Çin, Macaristan, İran, Rusya ve diğer uluslar hakkında son derece hassas ABD analizlerini de içeriyor. Yetkililer, belgeleri kimin sızdırdığını belirlemeye çalışırken, Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. ABD, sızıntının arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor. ABD basını durumun Batılı istihbarat örgütleri için "kâbus" olduğunu vurguladı.