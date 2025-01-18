ABD’de göçmen avı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin edip göreve başlamasıyla atacağı adımlar merak konusu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump yönetimi göreve başlar başlamaz Chicago kentinde geniş kapsamlı bir göçmen operasyonu düzenleyecek. Operasyon salı günü başlayacak ve bir hafta boyunca sürecek. Haberde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) operasyonda 100 ila 200 arasında memur görevlendireceği belirtildi. Yeni yönetimin planlarından haberdar bir kaynak ise ICE'nin ülke genelinde denetimlerini artıracağını ve Chicago'ya özel bir yoğunlaşma olmayacağını söyledi. "Operasyonları ülkenin her yerinde yapacağız" diyen kaynak, "New York'ta, Miami'de tutuklamalar göreceksiniz" şeklinde konuştu.