ABD’de iki şerif yardımcısı, görev başında öldürüldü

ABD'nin Georgia eyaletinde iki şerif yardımcısı, tutuklamaya çalıştıkları şüpheliler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cobb ilçe polisi düzenlediği basın toplantısında şerif yardımcıları Jonathan Koleski ve Marshall Ervin'in pusuya düşürülerek öldürüldüklerini, olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. 760 bin nüfuslu ilçenin Şerif Ofisi de Christopher Cook ve Christopher Golden isimli kişilerle ilgili hırsızlık suçlaması üzerine şerif yardımcılarının görevlendirildiğini, polis memurları şüphelilerin yaşadığı eve ulaştıklarında içerden ateş açıldığını bildirdi. ABD'de geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 59 polis memuru görevleri sırasında öldürüldü.