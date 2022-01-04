Dünyayı şaşkına çeviren olay! ABD’de ikiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

KARİYERİNİN "EN UNUTULMAZLARINDAN BİRİ"

Anne Madrigal bebekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için çok çılgınca. Onlar ikiz ve farklı doğum günleri var. Çok şaşırdım ve kızımın gece yarısında doğmasına da çok sevindim" ifadelerine yer verirken, ikiz bebeklerini diğer 3 çocuğuyla tanıştırmak için de heyecanlı olduğunu da belirtti.

Tıp merkezindeki aile doktoru Doktor Ana Abril Arias ise, ikizlerin doğumunu kariyerinin "en unutulmazlarından biri" olarak nitelendirerek, "Bu miniklerin, 2021 ve 2022'de burada güvenli bir şekilde dünyaya gelmelerine yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol" dedi.