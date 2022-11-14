ABD’de ilk kez fil, ikiz doğurdu

ABD'ninNew York eyaleti Syracuse kentindeki Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ilk defa iki erkek Asya filinin dünyaya geldiğini duyurdu. İlk erkek fil sabah 02.00'de, yaklaşık 100 kilo ağırlığında dünyaya geldi. 10 saat sonraysa anne Mali, ikinci erkek yavruyu doğurdu. Bu fil yaklaşık 108 kilo ağırlığındaydı ama ilkinden belirgin şekilde daha güçsüzdü. Yetkililer dünya çapında fil doğumlarının yüzde 1'inden azında ikiz doğumun görüldüğünü söyledi. Vahşi doğada yaklaşık 20 bin Asya fili kaldı.