ABD’de İran alarmı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması sonrası İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyeceği iddiası Ortadoğu'yu alarma geçirdi. ABD'nin, İranlı üst düzey komutanların hafta başında öldürülmesine misilleme olarak gelebilecek bir saldırıya karşı "alarma geçtiği" iddia edildi. CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, Ortadoğu'daki İsrail ya da ABD varlıklarına gelecek hafta "ciddi bir saldırıda" bulunabileceği kaydedildi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in İran'ın misilleme tehditleri karşısında sığınak açmayı düşündüklerini bildirmişti. ABD medyasına göre Washington saldırının 'kaçınılmaz' olduğunu düşünüyor. CBS News ise saldırının önümüzdeki hafta ramazan bitmeden gerçekleşebileceğini yazdı. Öte yandan İsrail, İran'ın 'karşılık vereceği' beklentisiyle 28 diplomatik temsilciliğini kapattı.