ABD’de kalabalık bir grup market yağmaladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerde, bir grubun "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü. Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgâhların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı. Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı. Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.