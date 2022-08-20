Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de kalabalık bir grup market yağmaladı
Giriş Tarihi: 21.8.2022

ABD’de kalabalık bir grup market yağmaladı

ABD’de kalabalık bir grup market yağmaladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerde, bir grubun "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü. Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgâhların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı. Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı. Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de kalabalık bir grup market yağmaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA