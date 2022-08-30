ABD’de kan donduran olay! Kızının eski erkek arkadaşını böyle öldürdü!

ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Ohio eyaletinde bulunan Sidney kentinde gerçekleşti.
22 yaşındaki James Rayl isimli genç, yaşadığı ayrılığın ardından eski kız arkadaşını taciz etmeye başladı. İkili arasında ayrılığın ardından sık sık tartışmalar yaşandığı öğrenildi.
EVİN KAPISINA DAYANDI
Rayl, son olarak eski kız arkadaşının yaşadığı aile evine gitti. Kapı girişinde takılı bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Rayl, eve girmek istedi.
UYARILARA KULAK ASMADI
Genç kızın içerde bulunan babası Mitch Duckro, bu sırada saldırgana uzaklaşması için uyarıda bulundu.
Kapıyı kırma girişimlerine ara vermeyen Rayl'ı "Elimde dolu bir silah var. Eğer içeri girersen ateş edeceğim" diyerek uyaran babanın sözlerine kulak asmayan Rayl, dakikalar boyunca kapıyı kırma girişimine devam etti.
"HAYATIMI KURTARDIN BABA!"
Dakikalar sonra omzuyla abandığı kapıyı kırmayı başaran saldırgan, baba Duckro'nun silahını ateşlemesi sonucu kaçmaya çalıştı. İki merminin isabet ettiği saldırgan, evin girişinde yere yığıldı.
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video
Olay boyunca kayıtta olan kameranın yanı sıra ailenin, saldırganı acil yardım hattını da aradığı ortaya çıktı. 911 kayıtlarına göre eski sevgilisinin babası tarafından vurulmasının ardından genç kızın "Baba, hayatımı kurtardın" dediği duyuldu.