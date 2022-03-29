ABD’de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40’a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

Schuylkill İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı John Blickley yaptığı açıklamada, kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı.

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