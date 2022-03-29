Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı
Giriş Tarihi: 29.3.2022 00:04 Son Güncelleme: 29.3.2022 00:18

ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

İHA
ABD’de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40’a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

ABD’de feci bir olay yaşandı. Kar fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

ABD'de yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında Schuylkill ilçesi yakınlarında yaşanırken, eyaletler arası yolun kuzey yönünün trafiğe kapandığı bildirildi.

Schuylkill İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı John Blickley yaptığı açıklamada, kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı.

ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı

ONLARCA YARALI!

Dört farklı ilçeden acil durum personelinin kazaya müdahale ettiğini bildiren Blickley, yaklaşık 20 kişinin tedavi için bölge hastanelerine kaldırıldığını açıkladı.


Kazaya çok sayıda tır ve kamyon da karışırken, 3 tır ve birçok araçta yangın çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA