ABD'de yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında Schuylkill ilçesi yakınlarında yaşanırken, eyaletler arası yolun kuzey yönünün trafiğe kapandığı bildirildi.
Schuylkill İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı John Blickley yaptığı açıklamada, kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı.
ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı