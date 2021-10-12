ABD’de Kolomb Günü ilk kez farklı bir isimle kutlandı

KOLOMB'UN İMAJI DEĞİŞİYOR

İtalyan Kristof Kolomb'un 12 Ekim 1492'de Bahamalar'a ayak basması ABD'de 1792'den beri kutlanıyor. İlk kez 1934 yılında Başkan Franklin D. Roosevelt tarafından ulusal bayram ilan edilen gün, on yıllardır tartışmalara da konu oluyor.

Kolomb'un, milyonlarca yerlinin yaşadığı Amerika'yı "keşfetmesi" anlatısı, Avrupa merkezli bir bakış olarak eleştirilirken, Kolomb Günü'nde, yerlilerin soykırıma uğramasına ve köleleştirmesine yol açan günün bayram olarak kutlanması birçoklarınca uygun bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler sponsorluğunda düzenlenen Amerika'daki Yerli Halklara Karşı Ayrımcılık Konferansı'da ilk kez 1977'de ortaya atılan ve 1990'dan beri Kolomb Günü'nün yerine geçmesi tartışılan Yerli Halklar Günü, birçok eyalet, şehir ve üniversitede resmi olarak kabul görüyor.