ABD’de köpek dehşeti: Kafasına yüzlerce dikiş atıldı, kolları koptu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Kaylee Waltman, arkadaşından evine dönerken iki pitbull ve bir Alman kurdunun saldırısına uğradı. Köpekler tarafından defalarca ısırıldı. Kafa derisi yırtılana kadar saldırıya uğrayan kadının havaya ateş açan biri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
SES TELLERİNİ KAYBETTİ!
Talihsiz kadının kız kardeşi Amy Wynne, doktorların kafasının önüne 109 dikiş, arkasına da en az 90 dikiş attığını söyledi. Ayrıca vücuduna köpekten bakteri bulaştığı için boğazına bir trakea tüpü yerleştirildi. Amy Wynne kardeşinin ses tellerini kaybettiğini organlarının ise iflas ettiğini dile getirdi.
ONUN DA ACI ÇEKMESİ GEREKİYOR
Wynne, hayvanların sahibinin köpekleri saldırmak için eğittiğini söyledi. Wynne, 15 bin dolar kefaletle serbest bırakılan köpeklerin sahibi için "Suçlu bulunup hapse atılması, kız kardeşimin çektiği gibi onun da acı çekmesi gerekiyor. Kardeşimin artık normal bir hayatı olmayacak." dedi.