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Giriş Tarihi: 12.5.2022 16:54

ABD'de köpek dehşeti: Kafasına yüzlerce dikiş atıldı, kolları koptu

ABD’de köpek dehşeti: Kafasına yüzlerce dikiş atıldı, kolları koptu

ABD'de korkunç bir köpek saldırısı yaşandı. 38 yaşındaki bir kadın, arkadaşından evine dönerken iki pitbull ve bir Alman kurdu olmak üzere üç köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırısı sonrasında kafasına yüzlerce dikiş atılmak zorunda kalan kadının yaşadıkları kan dondurdu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Kaylee Waltman, arkadaşından evine dönerken iki pitbull ve bir Alman kurdunun saldırısına uğradı. Köpekler tarafından defalarca ısırıldı. Kafa derisi yırtılana kadar saldırıya uğrayan kadının havaya ateş açan biri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

SES TELLERİNİ KAYBETTİ!

Talihsiz kadının kız kardeşi Amy Wynne, doktorların kafasının önüne 109 dikiş, arkasına da en az 90 dikiş attığını söyledi. Ayrıca vücuduna köpekten bakteri bulaştığı için boğazına bir trakea tüpü yerleştirildi. Amy Wynne kardeşinin ses tellerini kaybettiğini organlarının ise iflas ettiğini dile getirdi.

Wynne, Waltman'ın bacağını kaynetmemesi için birkaç ameliyat daha geçirmesi gerektiğini dile getirirken iki kolunun da kesilmek zorunda kaldığını açıkladı. Omuz kemiklerinin de alınma ihtimali olduğuda sözleri arasında yer aldı.

ONUN DA ACI ÇEKMESİ GEREKİYOR

Wynne, hayvanların sahibinin köpekleri saldırmak için eğittiğini söyledi. Wynne, 15 bin dolar kefaletle serbest bırakılan köpeklerin sahibi için "Suçlu bulunup hapse atılması, kız kardeşimin çektiği gibi onun da acı çekmesi gerekiyor. Kardeşimin artık normal bir hayatı olmayacak." dedi.

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ABD'de köpek dehşeti: Kafasına yüzlerce dikiş atıldı, kolları koptu
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