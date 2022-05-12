ABD’de köpek dehşeti: Kafasına yüzlerce dikiş atıldı, kolları koptu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Kaylee Waltman, arkadaşından evine dönerken iki pitbull ve bir Alman kurdunun saldırısına uğradı. Köpekler tarafından defalarca ısırıldı. Kafa derisi yırtılana kadar saldırıya uğrayan kadının havaya ateş açan biri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.