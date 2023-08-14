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Giriş Tarihi: 14.8.2023 12:26

ABD’de korkunç anlar olay: Apartmana çakıldı!

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran pilotlar hafif yaralı olarak kurtuldu.

İHA
ABD’de korkunç anlar olay: Apartmana çakıldı!

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen "Thunder Over Michigan" uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Willow Run Havaalanı'ndan kalkan MiG-23 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü.

Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

ABD'deki uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü | Video

Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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ABD’de korkunç anlar olay: Apartmana çakıldı!
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