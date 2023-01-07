Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu
Giriş Tarihi: 7.1.2023 14:25

ABD’de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu

Okullarda yaşanan silahlı saldırıların artış gösterdiği ABD’de bir olay daha meydana geldi. Ülke basınına yansıyan haberlere göre ülkenin Virginia eyaletinde bulunan bir okulda 6 yaşındaki bir çocuk öğretmenini silahla vurdu.

DHA
ABD’de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaletinde polis, dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla 'kasten' bir öğretmeni vurduğunu duyurdu. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı.

ÖĞRETMEN AĞIR YARALANDI

Virginia eyaletinin New Port bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğun bir öğretmeni silahla kasten vurduğunu ve çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında "Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30'lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA