ABD’de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30'lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.